Ситуационный центр для обратной связи с жителями по вопросам отключений электроснабжения заработает в Дагестане в конце февраля. Его создадут совместно с Центром управления регионом Дагестана на базе "Дагэнерго", сообщил журналистам генеральный директор ПАО "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

"Понимаем недовольство граждан с точки зрения обратной связи. В связи с этим совместно с ЦУРом организовывается ситуационный центр в "Дагэнерго". Будут работать порядка 15 человек, которые будут взаимодействовать с потребителями [для] обратной связи, доводить объективную информацию об отключениях, каких-то аварийных ситуациях и так далее. Я думаю, что числа 25 февраля мы запустим этот центр в работу", - сказал Левченко, прибывший в регион для участия в совещании с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

По словам главы региона, первоочередной задачей для повышения надежности электроснабжения республики является оперативное устранение аварий, возникающих из-за ветхости сетей и погодных условий. Помимо аварийных, в регионе проводятся и плановые отключения в рамках работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, которая, по словам Меликова, была продлена после дополнительного выделения региону из федерального бюджета 1,2 млрд рублей.

Как сообщают в ЦУР Дагестана, за последние четыре месяца сотрудники центра зафиксировали около 16 тыс. обращений в сфере энергоснабжения, что составило более 70% из всего числа инцидентов. Жалобы жителей связаны, в том числе, с недостаточной организацией информирования населения о плановых отключениях и сроках восстановления электроснабжения.

По словам руководителя ЦУР Дагестана Ислама Мусаева, аккумулирование обращений на площадке центра и официальных каналов ускорит процесс их обработки.