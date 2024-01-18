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В Железноводске на территории ОЭЗ построят новые санаторные комплексы

18 января 2024, 16:45 384 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Санаторно-курортные комплексы общей стоимостью более 150 млрд рублей построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Железноводске. Они позволят создать 14,5 тыс. новых койко-мест, сообщил первый заместитель министра экономического развития края Евгений Полькин .

"Площадь инвестплощадки "Развалка" в Железноводске составляет 120 га. В целях строительства объектов санаторно-курортного комплекса заключено 6 инвестиционных соглашений на сумму 18,6 млрд рублей. Кроме того, в ближайшее время планируется заключить еще два соглашения на 132 млрд рублей", - сказал Полькин на совещании по развитию курортного региона под председательством главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Среди проектов - строительство санаторно-курортного комплекса "Алеан" за 6 млрд рублей на 750 мест. ООО "Санаторий Источник Железноводск" планирует построить два санаторно-курортных комплекса за 6 млрд рублей на 850 мест. ООО "Специализированный застройщик Строительная компания Развитие Курортов" рассчитывает построить гостиничный комплекс на 450 мест за 5 млрд рублей.

По его словам, с учетом этих соглашений на инвестплощадке будет создано более 12 тысяч рабочих мест и более 14,5 тыс. койко-мест.

"Необходимые финансовые средства для развития внешней и внутренней инженерной инфраструктуры составляют порядка 2,1 млрд рублей", - отметил представитель министерства.

Он также сообщил, что земельные участки с необходимым видом разрешенного использования сформированы, в марте 2023 года утвержден проект планировки территории.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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