Минэкономразвития РФ доработает план мероприятий по комплексному развитию региона КМВ, сообщил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров на совещании в четверг, посвященном вопросам развития региона КМВ.

"Чтобы проводить комплексное развитие Кавказских минеральных вод, необходимо определиться, что такое КМВ. У нас достаточно расплывчатые формулировки, в разных нормативных документах мы по-разному понимаем, что такое КМВ", - сказал Назаров.

Он уточнил, что Кавказские минеральные воды определяются границами горно-санитарной охранной зоны, которые включают в себя не только Ставропольский край, но и соседние республики - КБР и КЧР. По стратегии пространственного развития в КМВ входят 5 городов. В схеме техпланирования Ставропольского края агломерация Кавминвод это - 8 муниципальных образований. Фонд "ДОМ.РФ" при подготовке мастер-плана агломерации КМВ включил в нее 8 муниципалитетов, но акцентировал внимание только на 4-х городах КМВ, и требуется доработка в части расширения проектных решений в отношении иных муниципалитетов.

"В общем-то все это - Кавказские Минеральные Воды, но в разном понимании. Поэтому мы, обсуждая этот вопрос с губернатором региона, говорили, что нам надо пересмотреть и доработать план мероприятий, чтобы четко определить, что такое агломерация, и тогда мы будем понимать, что мы развиваем как КМВ", - добавил Назаров.

Уточняется, в мастер-план фонда "ДОМ.РФ" входят города-курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, г. Лермонтов, Минераловодский городской округ (г. Минеральные Воды), Георгиевский городской округ (г. Георгиевск), Предгорный муниципальный округ.