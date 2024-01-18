Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 2 МВт мощности многофункциональному научно-хранительскому комплексу музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) на Заповедной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Источник питания - подстанция 110 кВ «Стенд».

Для надежного электроснабжения объекта специалисты компании построили и оборудовали новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 с установкой четырех силовых трансформаторов общим номиналом 1250 и 1000 кВА, проложили кабельные линии 10 и 0,4 кВ, смонтировали систему учёта электроэнергии.

В новом комплексе разместят лаборатории по реставрации, мастерские для описания и оцифровки архивов. Здание будет доступно для посетителей.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения.

Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».