На Машиностроительном заводе (АО «МСЗ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Электросталь Московской области) введен в эксплуатацию промышленный источник бесперебойного питания (ИБП) на основе литий-ионных аккумуляторных батарей производства Росатома.

Установка мощностью 2,6 МВт обеспечит надежное электроснабжение важного производственного участка площадью около 10 тыс. кв. м. и повысит надежность электроснабжения основного производства одного из крупнейших в мире предприятий по фабрикации ядерного топлива.

Современные ИБП позволяют эффективно справляться с кратковременными перерывами электроснабжения и со снижением качества электроэнергии, чтобы промышленные объекты беспрерывно получали электроэнергию и производственные процессы продолжали работать беспрерывно.

Отличительной особенностью установки является применение батарей, созданных по технологии NMC (литий – никель – марганец – кобальт), которые характеризуются высокой энергоемкостью и мощностью. Данное решение оснащено специализированной системой контроля параметров батареи, которая управляет каждым аккумуляторным модулем и отслеживает его состояние, непрерывно измеряет напряжение, ток, температуру, степень заряженности и др. важные параметры. Каждый ИБП оснащен системами пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения.

ИБП также оборудованы системой удаленного управления и мониторинга. Это означает, что предприятие может удаленно подключаться к системе и наблюдать за её состоянием, а также задавать необходимые режимы работы.

«Источники бесперебойного питания уже прошли проверку под нагрузкой и полностью справились со своей задачей. Поэтому ввод ИБП в эксплуатацию – большой вклад в укрепление энергетической безопасности и стабильности работы важного оборудования предприятия», – подчеркнул главный энергетик АО «МСЗ» Дмитрий Лисицын.

Крупные предприятия Топливной компании ТВЭЛ активно внедряют решения на основе накопителей энергии во внутренних электросетях для обеспечения надежного электроснабжения. В частности, на Уральском электрохимическом комбинате в Новоуральске (АО «УЭХК») уже три заводских электроподстанции оснащены инновационными накопителями энергии для оперативного и резервного питания устройств релейной защиты и автоматики.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».www.elemash.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности более 70 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.