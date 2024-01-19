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294 млн кВт*ч солнечной энергии поступило в сети астраханского филиала "Россети Юг" в 2023 году

19 января 2024, 13:45 841 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
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В 2023 году в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило почти 294 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроснабжение жителей Астрахани на протяжении восьми месяцев. Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 2023 год составила около 9%.

Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время ВИЭ-генерация в области представлена двенадцатью солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт. А также пятью ветровыми электростанциями установленной мощностью 340,2 МВт. Кроме этого, сейчас в регионе реализуется проект по строительству Богдинской СЭС мощностью 60 МВт. Специалисты «Россети Юг» подключат новый объект для приема в сеть солнечной энергии в мае 2025 года.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ, АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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