В 2023 году в распределительную сеть филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» поступило почти 294 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций (СЭС). Такого объёма достаточно, чтобы обеспечить электроснабжение жителей Астрахани на протяжении восьми месяцев. Доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть астраханского филиала «Россети Юг» за 2023 год составила около 9%.

Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой. В настоящее время ВИЭ-генерация в области представлена двенадцатью солнечными электростанциями, девять из которых передают «зеленую» энергию в сети «Россети Юг». Их мощность составляет 225 МВт. А также пятью ветровыми электростанциями установленной мощностью 340,2 МВт. Кроме этого, сейчас в регионе реализуется проект по строительству Богдинской СЭС мощностью 60 МВт. Специалисты «Россети Юг» подключат новый объект для приема в сеть солнечной энергии в мае 2025 года.