Мировой спрос на электроэнергию с 2000 года увеличился на 90%

Глобальный спрос на электроэнергию с 2000 г. вырос на 90%, следует из данных аналитического центра Ember. Если в 2000 г. мировое электропотребление составляло 15 108 тераватт-часов (ТВт*Ч), то в 2022 г. – 28 661 ТВт*Ч. Прирост спроса в абсолютном выражении достиг 13 553 ТВт*Ч, что сопоставимо с текущим годовым объемом электропотребления в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (14 449 ТВт*Ч в 2022 г.).

Тренд на рост спроса за последние двадцать с лишним лет прерывался лишь дважды: в 2009 г., когда мировое электропотребление сократилось на 0,7% из-за глобального финансового кризиса, и в 2020 г., когда спрос на электроэнергию снизился на 0,3% из-за пандемии COVID-19.

Ключевым драйвером спроса на электроэнергию был стремительный экономический рост в странах АТР, в энергобалансе которых важную роль играет уголь. Например, в период с 2000 по 2014 гг. выработка электроэнергии из угля в странах АТР выросла почти втрое (до 6 343 ТВт*Ч), а доля АТР в глобальной структуре угольной генерации достигла 65% (против 36% в 2000 г.). Это во многом объясняет причины «золото века угля», который пришелся на период с 2000 по 2014 гг., когда прирост глобального спроса на твердое топливо достиг 62,7 эксадожоуля (ЭДж), в полтора раза превысив уровень 1965-2000 гг. (прирост на 40,7 ЭДж).

Локомотивом спроса оставались и страны ОЭСР, где электрификация затронула не только транспорт, но и другие отрасли экономики. Например, доля электроэнергии в потреблении энергоресурсов в сегменте коммерческой недвижимости в США в период с 1979 по 2018 гг. выросла с 38% до 61%; сказался переход на электрическое отопление офисных зданий наряду с развитием систем кондиционирования и цифровизацией рабочих мест. Неслучайно доля мазута в потреблении энергоресурсов в этом секторе сократилась за тот же период с 14% до 1%, доля природного газа – с 44% до 34%, а доля районного отопления осталась на уровне в 4%, согласно данным Управления энергетической информации (EIA).

Росту спроса на электроэнергию способствовало и развитие инфраструктуры ВИЭ: по оценке IRENA, глобальная установленная мощность электростанций на ВИЭ в 2013–2022 гг. увеличилась более чем вдвое – с 1 566 ГВт до 3 372 ГВт. В результате прирост спроса на ВИЭ в 2013–2022 гг. достиг 29,4 ЭДж, что лишь вдвое ниже прироста спроса на уголь в уже упомянутый «золотой век (прирост на 62,7 ЭДж в 2000-2014 гг.). Такую оценку приводит Energy Institute на основе показателя «используемого эквивалента энергии» (input-equivalent), отражающего объем ископаемого топлива, который был бы необходим для выработки электроэнергии, сгенерированной с помощью ВИЭ.

Глобальный спрос на электроэнергию в ближайшие годы, по всей видимости, будет по-прежнему расти, в том числе за счет электрификации транспорта, повышения доступности электрических сетей в Африке и развития технологий автономной генерации.