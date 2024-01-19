На площадке сооружения АЭС «Руппур» в Народной Республике Бангладеш (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на пять дней раньше запланированного срока завершены работы по бетонированию наружной защитной оболочки (НЗО) реакторного здания энергоблока № 2.

К ее армированию приступили сразу же после монтажа металлоконструкций купола НЗО. Весь процесс занял 122 дня. Сократить сроки на пять дней получилось благодаря объединению заливки двух последних ярусов.

В работах участвовало 75 специалистов, 60 из которых — местный персонал. Для укладки бетона на последнем ярусе потребовалось 12 автобетоносмесителей, две бетонораспределительные стрелы и 130 куб. метров бетона. На заливку всей купольной части — 1233 куб. метра. Диаметр купола НЗО у основания по внутренней облицовке составляет более 46 метров, толщина оболочки — 500 миллиметров.

«Завершение бетонирования наружной защитной оболочки здания реактора второго энергоблока позволяет приступить к монтажу дефлектора системы пассивного отвода тепла. Предстоит подготовка закладных деталей к монтажу, ревизия строповочной оснастки и сбор необходимой документации для подъема дефлектора системы пассивного отвода тепла с использованием крана», — прокомментировал вице-президент — директор проекта по сооружению АЭС «Руппур» АО «АСЭ» Алексей Дерий.

Наружная защитная оболочка — одна из ключевых локализующих систем безопасности. Это железобетонная конструкция, защищающая реакторную установку от внешних воздействий и способная выдержать землетрясение, цунами или ураган.

АЭС «Руппур» с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакка, в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Для первой АЭС Бангладеш выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.

Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт — АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы — проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру.