На склоне Эльбруса построят альпийский городок в 2024 году

Первый альпгородок будет построен на склоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии для создания комфортных условий для восхождения, сообщил гендиректор института развития Северного Кавказа "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов.

"Возводим альпийский городок - первая наша ласточка в части развития возможностей сервиса на горе, непосредственно на высоте. Первый этап будет состоять из 16 модулей, 60 номеров. Надеемся, что в этом году будет запущен", - сообщил Юмшанов в Telegram-канале "Кавказ.РФ".

Как пояснили в компании, на высоте 3,9 тыс. м над уровнем моря на склоне Эльбруса появятся три дома - альпинистский комплекс "Городок". Это станет первым подобным сооружением на горе.

Юмшанов подчеркнул, что следующим этапом будет возрождение работы гостиницы "Приют 11". "Легендарный "Приют 11" имеет свою давнюю историю еще с начала прошлого века. Наша задача и наша большая ответственность его восстановить и развивать", - добавил Юмшанов.

Ранее в компании сообщали, что обновленный "Приют 11" разместится на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Это будет четырехэтажная альпинистская гостиница площадью более 1 тыс. кв. м. На первом этаже расположится база горного отряда МЧС, на остальных этажах планируется оборудовать жилые номера, обеденный зал, гостиную и технические помещения. Максимальная вместимость здания - до 120 мест.

"Приют 11" - высокогорная гостиница для альпинистов и один из старейших приютов Эльбруса, построенный в 1938 году. В течение 60 лет "Приют" служил местом отдыха и акклиматизации восходителей и оставался самой высокогорной гостиницей СССР и России. В 1998 году комплекс сгорел. Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.