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На строящемся обходе пяти сел в составе трассы М-7 в Башкирии ведется монтаж электроосвещения

19 января 2024, 16:30 817 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росавтодор
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Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Работы развернуты на 65-километровом участке, который пройдет в объезд населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново (км 1 167 – км 1 231). 

Проектом предусмотрена установка 4 тыс. опор со светодиодными светильниками, 917 из них уже смонтировали на участке близ сел Кадырово, Карабашево, Урметово, Рсаево, Бишкураево. Также на этом отрезке уложено 12 км кабеля наружного освещения. Весь комплекс работ планируется завершить в октябре 2024 года.  

Готовность земляного полотна будущего транспортного обхода составляет 80 % (52 км) — работы на оставшихся 13 км завершат до мая 2024 года, а до конца октября в полном объеме устроят нижние слои дорожной одежды. На участках, где это уже сделано (17 км), уложен верхний слой покрытия. Добавим, что сейчас на объекте продолжаются работы по возведению 28 мостовых сооружений.

*** Строительство данного участка ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Обход пяти сел (Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново) станет частью скоростного коридора, который соединит европейскую часть России с Прикамьем и Уралом. Движение здесь планируют открыть в 2024 году.

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Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Отрасль: Строительство 

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