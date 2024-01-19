18 января в Минеральных Водах министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников провел совещание по вопросам подготовки Кавказского инвестиционного форума, который пройдет с 28 по 30 мая 2024 года в МВЦ «МинводыЭКСПО».

В этом году экспозиционная площадка, где будет расположена выставка региональных предприятий, увеличится в два раза. Ожидается, что форум посетят не менее трех тысяч участников, сейчас прорабатываются вопросы их размещения.

«В прошлом году первая Кавказская инвестиционная выставка прошла успешно: 30 мероприятий деловой программы посетили более трех тысяч человек из 15 стран. Сумма соглашений, подписанных на выставке, превысила 150 млрд рублей. В соответствии с указом Президента России в этом году мероприятие пройдет в новом масштабном формате и станет ежегодным. СКФО обладает мощным потенциалом роста, и наша задача — объединить усилия представителей органов власти и бизнеса для дальнейшего регионального развития и межрегионального взаимодействия. В связи с этим мы увеличиваем экспозиционную часть, расширяем направления деловой программы и географию участников», — отметил Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития совершил обход площадки выставочного центра, оценил ход работ и дал поручения по итогам встречи.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал Кавказский инвестиционный форум дополнительным драйвером поддержки региональных проектов.

«В этом году на площадке форума будут представлены регионы Южного федерального округа. Мы принимаем более широкий круг партнеров, гостей и расширяем географию экономического сотрудничества. Наш край расположен в центре Северного Кавказа, и сегодня мы стремимся общими усилиями сформировать основу для развития транспортного коридора „юг-север“, проведение форума помогает решению и этой задачи».

Директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко в ходе обсуждения остановился на ключевой теме форума.

«Темой форума в этом году станет „Большой Кавказ: от моря до моря“, благодаря чему в КИФ примут участие регионы Северного Кавказа, Южного федерального округа, страны СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов и другие партнеры. Наша задача — презентовать новые бизнес-идеи, направления и туристические возможности регионов России широкой аудитории. Также планируем провести церемонию награждения инвестиционной премией».

Заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев рассказал, что единый институт развития СКФО выступит соорганизатором деловой программы с проведением экспертных сессий, а также партнёром мероприятий в рамках спортивных и культурных событий.

«Этот авторитетный и масштабный форум соберет на одной площадке ключевых инвесторов, институты развития, банки, руководство регионов Северного Кавказа. Сейчас идет активная проработка деловой программы, в которой главная роль будет отведена вопросам развития внутреннего туризма, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, банковского сектора, энергетики и международного сотрудничества. Кавказ.РФ представит на форуме свой стенд, стилизованный под горную экотропу, проходящую через регионы Северного Кавказа, с нашими флагманскими инвестпроектами в каждом», — пояснил Рустам Тапаев.

В рамках форума запланирован «молодежный день». Он будет посвящен вопросам реализации молодежной политики в макрорегионе. В нем примут участие школьники, студенты и начинающие специалисты, увлеченные предпринимательством. В это день пройдут круглые столы, встречи, мастер-классы и другие мероприятия, позволяющие интегрировать молодежь в процессы развития экономики страны, а также дать возможность молодым участникам презентовать их собственные инвестиционные проекты.

Оператором форума выступит Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО, руководители госкорпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций округа, а также представители отраслевых сообществ.

Следить за новостями Форума можно на официальном сайте КИФ: forumkavkaz.org, в социальных сетях «Телеграм» и «ВКонтакте».