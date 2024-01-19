Эталон кабельных испытаний
Холдинг "Новапорт" приступил к реализации проекта реконструкции аэропорта "Храброво", сообщил "Интерфаксу" генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный.
"Руководством холдинга принято принципиальное решение о реконструкции "Храброво". Речь идет о проекте по расширению площадей аэропорта для увеличения его возможностей по приему постоянно растущего пассажиропотока. На сегодня уже выдано техзадание", — сказал Корытный.
По его словам, предполагается строительство двухэтажной пристройки к действующему зданию аэропорта. Общая площадь новых регистрационных залов и специальных помещений, в том числе приема багажа, составит 10 тыс. кв. метров. В результате "Храброво" будут способен обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта позволяют принимать до 5 млн человек.
"Планируется, что в течение 2024 года мы завершим все проектные работы и выберем подрядчика. Непосредственно строительство новой пристройки начнется в 2025 году", — добавил гендиректор "Храброво".
Он также напомнил, что по итогам 2023 года "Храброво" вышел на рекорд в своей истории, обеспечив пассажиропоток в 4 млн 300,625 тыс. человек, что на 14,9% больше, чем за предыдущий год.
"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко.
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