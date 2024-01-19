Инвестор планирует завершить строительство в 2027 году.

В ТиНАО построят логистический комплекс площадью около 105 тысяч квадратных метров в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания “Гранель” возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году. В настоящий момент по программе подписано более 70 соглашений с инвесторами. По ним в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

За четыре года реализации программы стимулирования создания мест приложения труда охвачены уже практически все районы города.

«По соглашениям инвесторы построят в Москве свыше трех миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Совокупно на развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, затем перечень существенно расширили. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы также при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, объектов, предназначенных для оказания комплексных логистических услуг, гостиниц, предприятий общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций. Инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6–12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года — на 10 процентов.

Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Заявки на участие в программе можно отправить через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.