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"Росэлектроника" поставила заказчикам более 100 антидроновых комплексов "Серп"

19 января 2024, 15:00 918 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ruselectronics.ru

Фото: ruselectronics.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех произвел и поставил заказчикам в 2023 году более 100 комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам линейки «Серп». Оборудование успешно эксплуатируется на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.
 
Комплексы «Серп», разработанные НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»), подавляют каналы управления беспилотниками и нарушают работу бортового приемника сигналов глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС). В результате оператор БПЛА теряет возможность управлять полетом, а сам дрон не получает информацию о своем положении в пространстве и не может выполнять полетное задание автономно.
 
«Серпы» обеспечивают защиту территории от беспилотников в радиусе до 5 км и способны эффективно бороться с роем дронов. Полоса обзора комплекса разделена на секторы с углом 90 градусов и независимым режимом работы. Благодаря этому можно, отключить один из секторов и использовать для наблюдения собственные БПЛА. 

«Противодронная защита становится неотъемлемой частью системы безопасности объектов критической инфраструктуры, в связи с чем рынок анти-БПЛА растет быстрыми темпами. В 2023 году мы поставили более 100 единиц «Серпов». Изделия эффективно решают задачи по защите от беспилотников различных территорий. В настоящее время мы реализуем еще ряд крупных проектов по установке нашего оборудования на промышленных производствах и крупных деловых центрах», – отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

Инженеры НИИ «Вектор» расширили возможности линейки «Серп», добавив в них функцию обнаружения дронов. Модернизированный комплекс «Серп-ВС5Д» может не только подавлять БПЛА, но и обнаруживать их с помощью установленного на него детектора. При этом изделие имеет небольшие габариты и является мобильным. В конце 2023 года он успешно прошел испытания на одном из объектов энергетической инфраструктуры России.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, НИИ «ЕКТОР
Отрасль: Телекоммуникация (связь)  ВПК (военно-промышленный комплекс) 

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