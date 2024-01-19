18 января состоялась встреча руководителей Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» с Правительством Чукотского автономного округа по вопросам инфраструктурного и социально-экономического развития северных регионов в 2024 году.

В результате встречи сторонами достигнута договоренность о подписании программы мероприятий по развитию Певека и Билибино.

«Подписание программы финансирования мероприятий по развитию этих регионов имеет большое значение для развития Чукотского автономного округа, — подчеркнул первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации „Росатом“ Андрей Петров. — Это важный шаг, который будет способствовать улучшению инфраструктуры атомных городов и повышению качества жизни людей. При планировании и реализации таких инициатив мы ведем конструктивный диалог, в который вовлечены представители власти, бизнеса и гражданского общества. Развитие атомных территорий — один из важных аспектов социальной ответственности „Росатома“».

Сегодня Госкорпорация «Росатом» является единственной российской глобальной технологической компанией и мировым лидером среди вендоров по числу сооружаемых АЭС, а Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, улучшение качества жизни граждан, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%.

Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») является одним из крупнейших предприятий отрасли, выполняющим функции эксплуатирующей организации атомных станций. В его состав на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 20%.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, расположена в городе Певек Чукотского автономного округа) — единственная в мире действующая плавучая АЭС малой мощности, самая северная атомная теплоэлектростанция в мире. Ее запуск в мае 2020 г. стал настоящим прорывом на пути обеспечения устойчивого развития удаленных территорий России. ПАТЭС включает в себя плавучий энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» с двумя реакторными установками КЛТ-40С, являющийся источником электрической и тепловой энергии мощностью 70 МВт и 50 Гкал/ч соответственно, а также береговую инфраструктуру, которая предназначена для выдачи тепловой и электрической энергии от ПЭБ потребителям. Помимо выработки электроэнергии, ПАТЭС выдает тепло в г. Певек, а в дальнейшем станет надежным источником генерации света и тепла для всего региона.

Работа по поддержке северных территорий расположения атомных станций ведется концерном «Росэнергоатом» уже в течение трех лет — с 2021 по 2023 годы. В рамках благотворительной помощи на мероприятия по благоустройству территорий Билибино и Певека было направлено более 681 миллиона рублей.

В Певеке по многочисленным просьбам горожан построен православный храм, закуплены новые низкопольные автобусы для бесплатных пассажирских перевозок, выделены средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, в городе атомщиков благоустроена городская набережная в соответствии с пожеланиями жителей: для детей и подростков построены игровая и спортивная площадки, зона воркаута, баскетбольная площадка, места для отдыха. Для семей с детьми и людей постарше благоустроена прогулочная зона с кафе, зона для пикников с беседками, фотозона. На территории набережной выполнен ландшафтный дизайн, установлены малые архитектурные формы и освещение.

В Билибино проведены ремонтные работы по утеплению физкультурно-оздоровительного комплекса «Луч», отремонтирован фасад спортивного зала «Горняк». Для двух городов закуплено медицинское и диагностическое оборудование.

Президент и Правительство РФ и региональные власти в партнерстве с крупными российскими компаниями уделяют большое внимание росту качества жизни населения страны. Эта деятельность включает в себя ускорение реализации национальных проектов, комплексное улучшение жилищных условий граждан, уровня доступности медицины, развитие инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.