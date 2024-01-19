Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершил строительно-монтажные работы для выдачи 441 кВт мощности новым домам ЖК «Восточный» в городском округе Истра. Новые дома на 368 квартир были достроены Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области.

Учитывая социальную значимость исполнения договора технологического присоединения для подключения жилых домов специалисты компании в сжатые сроки выполнили работы по строительству блочной двухсекционной комплектной подстанции (БКТП) 10/0,4 кВ, общей трансформаторной мощностью 1,26 МВА. Помимо этого было проложено 490 метров кабельной линии напряжением 10 кВ и более 2,6 км – 0,4 кВ.

Основной источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Полянка». Электроснабжение новых жилых домов будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам.