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"Россети Московский регион" обеспечили электроснабжение новых жилых корпусов в городском округе Истра

19 января 2024, 15:15 841 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети Московский регион
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rossetimr.ru

Фото: rossetimr.ru

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» завершил строительно-монтажные работы для выдачи 441 кВт мощности новым домам ЖК «Восточный» в городском округе Истра. Новые дома на 368 квартир были достроены Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской области.

Учитывая социальную значимость исполнения договора технологического присоединения для подключения жилых домов специалисты компании в сжатые сроки выполнили работы по строительству блочной двухсекционной комплектной подстанции (БКТП) 10/0,4 кВ, общей трансформаторной мощностью 1,26 МВА. Помимо этого было проложено 490 метров кабельной линии напряжением 10 кВ и более 2,6 км – 0,4 кВ.

Основной источник электроснабжения – подстанция 110 кВ «Полянка». Электроснабжение новых жилых домов будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам.

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Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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