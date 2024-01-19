Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» в 2023 году с превышением плана реализовали в Северной Осетии программу технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Выполнение основных показателей составило 102 %.

Готовясь к осенне-зимнему максимуму нагрузок 2023-2024 гг., энергетики отремонтировали свыше 180 километров линий электропередачи различных классов напряжения. В ходе работ заменили почти 600 опор и около 124 км провода, в том числе на современный самонесущий изолированный (СИП), который устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. На этих объектах энергетики также установили более 1,3 тысячи новых изоляторов и 250 птицезащитных устройств.



Традиционно в числе приоритетных направлений ТОиР – ремонт подстанционного оборудования. Энергетики обновили на крупных питающих центрах более 200 силовых трансформаторов и свыше двух тысяч коммутационных аппаратов.



В распределительных сетях 10-6/0,4 кВ необходимые регламентные работы проведены на 224 трансформаторных подстанциях и 56 трансформаторах.



Кроме того, ремонтные бригады расчистили порядка 27 гектаров трасс воздушных линий электропередачи от поросли, которая могла спровоцировать нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.



Основную часть работ специалисты компании выполнили хозяйственным способом, то есть своими силами, что позволило снизить затраты и повысить эффективность технических мероприятий.



Техобслуживание и ремонт являются важнейшими этапами подготовки электросетевого комплекса к зиме. Своевременное и качественное выполнение мероприятий позволяет энергетикам повысить надежность электроснабжения порядка 700 тысяч жителей региона, социально значимых объектов, промышленных и сельскохозяйственных потребителей Северной Осетии.