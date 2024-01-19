Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» в Минераловодском округе края приступили к реконструкции объектов, обеспечивающих электроснабжение поселков Фруктового и Нижнебалковского.

Энергетики Центральных электрических сетей установят здесь более мощные трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ - 250 кВА взамен 160 кВА. Новые электроустановки укомплектованы современными коммутационными аппаратами для надежной защиты оборудования. Они отличаются энергоэффективным режимом работы с наименьшими потерями мощности. После их ввода в эксплуатацию в поселках Фруктовом и Нижнебалковском будут созданы все условия для надежного и качественного электроснабжения потребителей.



В каждом из населенных пунктов, где энергетики ведут работы, проживают порядка ста человек, а электроснабжение обеспечивается от единственной трансформаторной подстанции. Оборудование уже отслужило свой нормативный срок и, несмотря на работоспособность, перестало соответствовать современным критериям.

«Для нашей компании важно благополучие каждого абонента, поэтому надежность и качество электроснабжения населенных пунктов, расположенных на удаленных и малонаселенных территориях, не остаются без внимания», - подчеркнул директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Ранее в поселках Фруктовом и Нижнебалковском благодаря энергетикам филиала «Ставропольэнерго» введены в работу новые фельдшерско-акушерские пункты, построенные по нацпроекту «Здравоохранение». Мощность энергопринимающих устройств двух медучреждений составила 38 кВт. Теперь в населенных пунктах обеспечены необходимые условия для получения качественной и своевременной медицинской помощи.