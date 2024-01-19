По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) 18 января 2024 года в Объединенной энергетической системе (ОЭС) Центра и в энергосистеме г. Москвы и Московской области третий раз за отопительный сезон превышены исторические максимумы потребления мощности.

18 января 2024 года в 11:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха - 12,3ºС потребление мощности в ОЭС Центра достигло исторического максимума – 41023 МВт.

В текущем осенне-зимнем периоде это уже третье превышение исторического максимума потребления в ОЭС Центра. 9 января 2024 года зафиксирован уровень 40941 МВт, 13 декабря 2023 года – 40916 МВт.

Ранее Объединенная энергосистема Центра проходила свой исторический максимум 2 года назад – 22 декабря 2021 года при температуре -20,9ºС. В этот день потребление достигло рекордного на тот момент значения 40535 МВт.

Энергосистема Москвы и Московской области 18 января 2024 года также прошла свой исторический максимум потребления. В этот день в 17.00 при среднесуточной температуре наружного воздуха - 12,1ºС потребление достигло 19846 МВт. И это тоже произошло в третий раз за зиму: в энергосистеме Москвы и Московской области максимальные значения потребления мощности в этом отопительном сезоне достигали 14 декабря 2023 года – 19790 МВт и 13 декабря 2023 года – 19724 МВт.

Ранее Московская энергосистема также проходила исторический максимум 22 декабря 2021 года. Тогда – в часы вечернего максимума нагрузки при температуре -21,5ºС – потребление в энергосистеме Московского региона достигало 19488 МВт.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 144 электростанции мощностью 5 МВт и выше, 2269 электрических подстанций 110–750 кВ и 2774 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 89088 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 50439,23 МВт (по данным на 01.01.2024). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра – 795,9 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 41,4 млн человек.