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Энергетики повысили качество электроснабжения для более шести тысяч потребителей Шатуры

22 января 2024, 15:45 528 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Фото: minenergo.mosreg.ru

Фото: minenergo.mosreg.ru

Специалисты «Мособлэнерго» в январе текущего года повысило качество электроснабжения для более шести тысяч потребителей Шатуры. На высоковольтной линии электропередачи 10 кВ, питающей 3 больших многоквартирных дома, была произведена замена нескольких участков кабеля.

КЛ-10 кВ протяженностью 1,2 км проходит по улицам Спортивной, Строителей, Академической от подстанции РТП-4 до ТП-76. Кабельная линия в эксплуатации более 10 лет. Для повышения ее надежности работники компании заменили 100 м кабеля и смонтировали две соединительные муфты. Работы были выполнены в короткий срок.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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