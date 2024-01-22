В январе 2024 года работники ГУП РК «Крымэнерго» повышают мощность трансформаторных подстанций в ряде населенных пунктов Симферопольского района.

В первом квартале 2024 года для улучшения качества электроснабжения потребителей ГУП РК «Крымэнерго» выполняет замену 31 комплектной трансформаторной подстанции (ТП) в Симферопольском районе. Приобретение новых ТП осуществляется в рамках субсидии, предоставленной по указанию Главы Республики Крым Сергея Аксенова, из республиканского бюджета.

Новые комплектные трансформаторные подстанции построены на отечественном оборудовании, оснащены устройствами защиты от перенапряжений, отвечают современным технологическим требованиям и устойчивы к воздействию погодных факторов. Суммарная трансформаторная мощность 31-ой подстанции составит 12,6 МВА.

К настоящему моменту специалисты уже ввели в строй энергоузлы в селах Лазаревка, Новоселовка, Денисовка, Кленовка, Чистеньком (СНТ «Геофизик»), Винницком, Донском, Пожарском, Мирном, Живописном, Заречном и Межгорье. А в целом ГУП РК «Крымэнерго» планирует завершить работы в марте 2024 года.

Выполняемые мероприятия направлены на усиление энергетической инфраструктуры, что позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей и заложить запас мощности для подключения новых заявителей.