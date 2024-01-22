Спецвыпуск RusCable Insider #344
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В январе 2024 года работники ГУП РК «Крымэнерго» повышают мощность трансформаторных подстанций в ряде населенных пунктов Симферопольского района.
В первом квартале 2024 года для улучшения качества электроснабжения потребителей ГУП РК «Крымэнерго» выполняет замену 31 комплектной трансформаторной подстанции (ТП) в Симферопольском районе. Приобретение новых ТП осуществляется в рамках субсидии, предоставленной по указанию Главы Республики Крым Сергея Аксенова, из республиканского бюджета.
Новые комплектные трансформаторные подстанции построены на отечественном оборудовании, оснащены устройствами защиты от перенапряжений, отвечают современным технологическим требованиям и устойчивы к воздействию погодных факторов. Суммарная трансформаторная мощность 31-ой подстанции составит 12,6 МВА.
К настоящему моменту специалисты уже ввели в строй энергоузлы в селах Лазаревка, Новоселовка, Денисовка, Кленовка, Чистеньком (СНТ «Геофизик»), Винницком, Донском, Пожарском, Мирном, Живописном, Заречном и Межгорье. А в целом ГУП РК «Крымэнерго» планирует завершить работы в марте 2024 года.
Выполняемые мероприятия направлены на усиление энергетической инфраструктуры, что позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей и заложить запас мощности для подключения новых заявителей.
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