В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Андрей Самарьянов проверил ход реконструкции участка км 687 – км 703 федеральной автодороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в Надеждинском районе.

На объекте протяженностью более 15 км продолжаются устройство земляного полотна, сооружение водопропускных труб, а также вынос инженерных коммуникаций с территории строительства.

«На участке предстоит возвести две транспортные развязки в разных уровнях, два моста, а также путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль в районе села Кипарисово. Строительство путепровода полностью завершим в июне текущего года – до начала туристического сезона. Кроме того, благодаря хорошему темпу работ, планируем ввести в эксплуатацию восемь километров дороги в рамках первого пускового комплекса также в 2024 году», – отметил директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Андрей Самарьянов подчеркнул, что необходимо минимизировать неудобства для водителей в период строительства.

«Участок довольно сложный с точки зрения организации работ, поскольку реконструкция ведется по существующему направлению автомобильной дороги. Важно выстроить процесс таким образом, чтобы предупредить возможные затруднения движения и обеспечить безопасный и комфортный проезд, учитывая высокий трафик и сужение проезжей части в местах производства работ», – сказал заместитель руководителя Росавтодора.

Напомним, в ноябре 2023 года открыли проезд по правой половине нового путепровода. За счет увеличения его габаритов это позволило направить поток транспорта на время реконструкции по трем полосам движения вместо двух. Сейчас работы ведутся на левой половине искусственного сооружения: демонтированы балки пролетного строения, продолжается устройство буронабивных свай на первой опоре.

После завершения работ 15-километровый отрезок пути будет соответствовать параметрам IВ категории с четырьмя полосами движения, встречные потоки разделит осевое барьерное ограждение. Согласно контракту, ввод участка км 687 – км 703 в эксплуатацию намечен на 2025 год.