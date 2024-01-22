Системный оператор Эстонии Elering ввел в эксплуатацию второй в энергосистеме страны синхронный компенсатор (СК) – важный компонент для поддержания стабильности частоты в энергосистеме. СК установлен на ПС в Кийса. Первый СК, установленный на ПС в Пюсси, введен в эксплуатацию весной 2023 г., а строительство третьего на ПС Виру планируется завершить летом 2024 г. СК позволят системному оператору поддерживать стабильную частоту даже в чрезвычайных условиях. Совокупная стоимость установки СК в энергосистеме Эстонии составляет порядка €90 млн.

Установка СК является важной частью проекта синхронизации прибалтийских энергосистем с энергосистемой Континентальной Европы. В энергосистемах Латвии и Литвы аналогично энергосистеме Эстонии также будут установлены СК.

Официальный сайт Elering