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В Эстонии завершены работы по установке второго синхронного компенсатора

22 января 2024, 15:15 511 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

Системный оператор Эстонии Elering ввел в эксплуатацию второй в энергосистеме страны синхронный компенсатор (СК) – важный компонент для поддержания стабильности частоты в энергосистеме. СК установлен на ПС в Кийса. Первый СК, установленный на ПС в Пюсси, введен в эксплуатацию весной 2023 г., а строительство третьего на ПС Виру планируется завершить летом 2024 г. СК позволят системному оператору поддерживать стабильную частоту даже в чрезвычайных условиях. Совокупная стоимость установки СК в энергосистеме Эстонии составляет порядка €90 млн.

Установка СК является важной частью проекта синхронизации прибалтийских энергосистем с энергосистемой Континентальной Европы. В энергосистемах Латвии и Литвы аналогично энергосистеме Эстонии также будут установлены СК.

Официальный сайт Elering

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Метки: ЭСТОНИЯ, Elering
Отрасль: Электроэнергетика 

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