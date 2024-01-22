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"Россети Ленэнерго" повысили надежность электроснабжения 8,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти

22 января 2024, 17:30 484 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по модернизации энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Колпинского района Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области.

В рамках технических мероприятий энергетики заменили два силовых трансформатора на подстанции 35/10 кВ «Тельмана». Мощность каждого устройства повышена до 10 МВА.

«Замена трансформаторов позволит повысить надежность электроснабжения 8,5 тысячи жителей и социально значимых объектов: школы, детских садов, нескольких производственных предприятий, котельной, насосной, очистных сооружений. Увеличение мощности также сделает возможным подключение новых потребителей», - рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» - «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Антон Шалашов.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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