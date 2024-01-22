Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Специалисты «Россети Ленэнерго» завершили работы по модернизации энергообъекта, обеспечивающего надежное электроснабжение жителей Колпинского района Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области.
В рамках технических мероприятий энергетики заменили два силовых трансформатора на подстанции 35/10 кВ «Тельмана». Мощность каждого устройства повышена до 10 МВА.
«Замена трансформаторов позволит повысить надежность электроснабжения 8,5 тысячи жителей и социально значимых объектов: школы, детских садов, нескольких производственных предприятий, котельной, насосной, очистных сооружений. Увеличение мощности также сделает возможным подключение новых потребителей», - рассказал первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Ленэнерго» - «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Антон Шалашов.
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