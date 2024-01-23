Спецвыпуск RusCable Insider #344
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Ведущий российский компаундер побил рекорд 2023 года по записям на встречи на стенде компании. Год назад специалистам НПП «ПОЛИПЛАСТИК» и экспертам Торгового дома с помощью электронного сервиса партнеры назначили, в общей сложности, 57 часов встреч.
«Цифровая платформа для организаций и планирования встреч для нас стала уже традиционным инструментом в рамках RUPLASTICA. Она работает третий год, очень нравится пользователям и помогает нам организовать работу стенда максимально эффективно», - отмечают в компании.
Напомним, с помощью электронной системы потребители и поставщики могут заранее спланировать встречу с представителем ведущего российского компаундера на выставке. Интерфейс платформы понятен и удобен, а весь процесс занимает примерно пять минут: для того, чтобы назначить встречу, пользователь сначала выбирает нужного специалиста из списка, затем занимает любой из свободных временных слотов, оставляет комментарии и пожелания.
Функционал системы также позволяет назначить встречу с несколькими представителями сразу. Для этого нужно упомянуть об этом в цели визита, записываясь на первую встречу. Компания позаботится о присутствии всех необходимых сотрудников - пользователю не нужно назначать несколько отдельных встреч на одно и то же время.
Если вы пока не успели назначить встречу нужному специалисту, это еще можно сделать на сайте НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
Ждем вас 23-26 января в ЦВК Экспоцентр: павильон «Форум», стенд FOD29.
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