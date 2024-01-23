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ДРСК оснащает подстанции цифровым оборудованием

23 января 2024, 09:24 108 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО ДРСК
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Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) проводят модернизацию подстанционного оборудования связи, которое позволяет сокращать  время ликвидации аварийных ситуаций.

За прошлый год на пяти подстанциях 110 кВ проведена серьезная реконструкция  систем телемеханики, позволяющей собирать и передавать информацию о функционировании объектов электрической сети, а также передавать команды диспетчерского управления. В Ивановском районе построена магистральная ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) на участке между подстанциями  «Полевая» и «Ивановка», протяженностью  34 км, следующий этап  - проведение реконструкции ПС «Полевая» в части организации высокоскоростных каналов связи,  которые позволят  использовать современные технологии видеонаблюдения, дистанционного управления и контроля за техническим состоянием.

ДРСК планомерно реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей. В перечне мероприятий с 2023 по 2028 гг. запланировано выполнение работ на 25 подстанциях Амурской области на сумму около 147 миллионов рублей. Будет обеспечен непрерывный мониторинг работы подстанций 110/35/10 кВ – диспетчер, находясь на диспетчерском пункте, удаленно будет видеть состояние всех подходящих и отходящих линий электроснабжения всех классов напряжения, секционных выключателей, вводов трансформаторов подстанций. Эти мероприятия помогают своевременно выявлять отклонения в работе, проводить централизованный контроль состояния и работоспособности подстанционного оборудования без выезда персонала на объекты, осуществлять дистанционные переключения коммутационных аппаратов, что сокращает время на ликвидацию аварийных отключений.

В рамках реализации программы по повышению наблюдаемости устанавливается отечественное оборудование телемеханики, ранее зарекомендовавшее себя как надежное в эксплуатации и позволяющее передавать на диспетчерские пункты весь требуемый спектр необходимой телеметрической информации.

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Метки: ДРСК, РУСГИДРО, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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