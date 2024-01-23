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Информация, необходимая для проведения КОМ НГО

23 января 2024, 09:12 116 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО СО ЕЭС

В соответствии с п.112(1) Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 №1172, распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.01.2024 № 102-р и Регламентом проведения конкурентных отборов мощности новых генерирующих объектов по решению Правительства Российской Федерации, принятому в 2021 году или последующие годы  (Приложение №19.8.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) АО «СО ЕЭС» опубликована  Информация, необходимая для проведения конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (далее – КОМ НГО).

Информация, необходимая для проведения КОМ НГО, включает описание территории технологически необходимой генерации, на которой необходимо строительство новых генерирующих объектов, технические требования к подлежащим строительству генерирующим объектам, экономические параметры, исходя из которых будут рассчитываться коэффициент эффективности и стоимость мощности, продаваемой по итогам КОМ НГО, а также порядок, способ и сроки подачи ценовых заявок на продажу мощности в целях участия в КОМ НГО.

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Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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