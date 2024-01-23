Торжественная церемония по случаю ввода в эксплуатацию экспериментального термоядерного реактора JT-60SA в г. Нака, Япония, 1 декабря 2023 года является знаменательным событием, свидетельствующим о выдающемся достижении научного сообщества и промышленности. Эта веха в истории термоядерного синтеза приближает нас к использованию термоядерной энергии, которая является безопасной и экологически благоприятной для окружающей среды и обладает потенциалом для революционного преобразования энергетического сектора.

Сотрудничество между Европейским союзом и Японией, а также вклад итальянского правительства, деловых кругов, ENEA (Европейское агентство по ядерной энергии), консорциума RFX (основанного в 1996 году в Падуе для содействия сотрудничеству между исследовательскими центрами, компаниями и отраслями промышленности в разработке технологических решений в области научных исследований для контролируемого термоядерного синтеза) и Национального Исследовательского Совета (National Research Council), демонстрируют силу международного сотрудничества и стремление к достижению общей цели. Компания Tratos (Италия) рада поделиться этой фантастической новостью с секторами, связанными с энергетикой, и надеется, что это достижение будет способствовать дальнейшему прогрессу и инновациям в области возобновляемой чистой энергетики.

На церемонии открытия крупнейшего в мире термоядерного реактора JT-60SA присутствовали Европейский комиссар по энергетике, г-жа Кадри Симсон (Kadri Simson), японский министр образования, культуры, спорта, науки и технологий, г-н Масахито Морияма (Masahito Moriyama), японский министр политики в области науки и технологий, г-жа Санаэ Такаичи (Sanae Takaichi), а также высокопоставленные политики, представители промышленности и научно-исследовательского сообщества, которые наблюдали за экспериментом с плазмой из пункта управления.

Г-н Марк Лашез (Marc Lachaise), директор, совместного предприятия Fusion for Energy, отвечающего за вклад ЕС в проект ИТЭР, выразил одобрение по поводу международного сотрудничества и сильного командного духа всех участников и подчеркнул, что то, что происходит сегодня, будет иметь большое значение завтра для определения вклада термоядерного синтеза в структуру энергетики без углерода. Установка JT-60SA имеет решающее значение для дорожной карты термоядерного синтеза, поскольку она предлагает экспертам единственную в своем роде возможность изучать это устройство, управлять им и делиться этими ценными знаниями со специалистами, работающими с Международным Экспериментальным Реактором (ITER). Кроме того, это даёт возможность европейским исследовательским лабораториям и промышленности совместно с Японией работать над развитием полноценного и значимого партнерства.

Строительство установки JT-60SA началось в 2007 году и завершилось в 2020 году. С тех пор было произведено несколько технических усовершенствований, и в конце того же года начались первые эксперименты с плазмой. Общая стоимость строительства установки составила приблизительно 560 миллионов евро, и эта сумма была разделена между Европой и Японией. Проект считается отличным примером научной дипломатии и был высоко оценен за дух сотрудничества, эффективное управление и образцовое исполнение.

Для этого проекта компания Tratos поставила сверхпроводящий провод типа «кабель в трубе». Европейское сообщество по атомной энергии Fusion4Energy (Fusion for Energy) заключило с компанией Tratos контракт на монтаж и прокладку приблизительно 20 км проводников для создания тороидального поля ITER (TF) и около 28 км проводников для термоядерного реактора JT-60SA TF, а также примерно 22 км проводников для полоидального поля (PF).

Министр окружающей среды и энергетической безопасности и руководитель итальянской программы термоядерного синтеза г-н Жилберто Пичетто Фратин (Gilberto Pichetto Fratin) высоко отметил вклад Италии и, в частности, компании Tratos, в сегодняшний успех. Предоставление научной поддержки и компонентов токмака было оказано в качестве добровольного вклада в рамках соглашения о более широком подходе (Broader Approach agreement) между Европейским союзом и Японией, благодаря средствам в размере около 70 миллионов евро, предоставленным итальянским правительством.

При координации Европейского агентства по ядерной энергии ENEA итальянская промышленность поставила сверхпроводящие кабели для магнитов, сверхпроводящие тороидальные катушки, контейнеры для катушек и источник питания для магнитной системы: компоненты производства ENEA, компаний Tratos Cavi, Criotec, ASG Superconductors, Walter Tosto, Poseico Power Electronics и OCEM Energy Technology.