В Бронницах появится производство магнитопроводов

В Подмосковье компания ООО «Магнитосила» построит современный и высокотехнологичный производственно-складской комплекс с собственным производством магнитопроводов. Проект будет реализован на участке, предоставленном компании в аренду на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».

«В рамках проекта в г.о. Бронницы инвестор построит производственно-складские здания общей площадью около 3 тыс. кв. метров, административное и бытовое помещение на 400 кв. метров. Общая площадь застройки – 3,9 тыс. кв. метров. Также будет оборудована парковка. Инвестиции в проект составят 46 млн рублей. Запуск нового производства позволит создать порядка 30 новых рабочих мест. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию ближе к середине 2026 года, а заработает - уже к концу года», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Договор о предоставлении земельного участка по льготной программе компания «Магнитосила» подписала с администрацией городского округа Бронницы.