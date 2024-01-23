В Бронницах появится производство магнитопроводов

Эталон кабельных испытаний
В Подмосковье компания ООО «Магнитосила» построит современный и высокотехнологичный производственно-складской комплекс с собственным производством магнитопроводов. Проект будет реализован на участке, предоставленном компании в аренду на льготных условиях в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль».
«В рамках проекта в г.о. Бронницы инвестор построит производственно-складские здания общей площадью около 3 тыс. кв. метров, административное и бытовое помещение на 400 кв. метров. Общая площадь застройки – 3,9 тыс. кв. метров. Также будет оборудована парковка. Инвестиции в проект составят 46 млн рублей. Запуск нового производства позволит создать порядка 30 новых рабочих мест. Ожидается, что предприятие будет введено в эксплуатацию ближе к середине 2026 года, а заработает - уже к концу года», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Договор о предоставлении земельного участка по льготной программе компания «Магнитосила» подписала с администрацией городского округа Бронницы.
«Площадь участка, предоставленного по программе, составляет 3 гектара. На будущем производстве будут выпускать магнитопроводы трансформаторов и шунты. Основными клиентами ООО «Магнитосила» станут предприятия, осуществляющие свою деятельность в энергетической и электротехнической отраслях, машиностроении и металлургии», – добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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