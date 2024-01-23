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"Россети "Юг" увеличили расходы на ремонт и обслуживание электросетевого комплекса Волгоградской области

23 января 2024, 09:48 100 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Юг
Авторы и источники / Правообладателям

В 2024 году на реализацию программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Волгоградской области «Россети Юг» направят более 715 млн рублей. Это почти на 11% больше, чем в предыдущем году.

Энергетики заменят 1,5 тыс. опор, 17,5 тыс. изоляторов, 90,5 км провода, а также расчистят от древесно-кустарниковой растительности 286 га трасс воздушных линий электропередачи.

В число наиболее крупных объектов ремонтной программы включены 18 подстанций напряжением 35-110 кВ. Так, ремонт силового трансформатора выполнят на подстанции, снабжающей электроэнергией свыше 37 тыс. жителей Кировского и Советского районов Волгограда, а также региональные кардиологический и перинатальный центры. Капитальный ремонт основного оборудования запланирован и на подстанции, отвечающей за электроснабжение более 31 тысячи жителей Дзержинского района областного центра.

Предстоит отремонтировать и ряд важнейших энергетических артерий региона, в том числе воздушную линию электропередачи (ЛЭП), от бесперебойной работы которой зависит надежность электроснабжения Волго-Донского судоходного канала. Также в графике ремонтов наступившего года – ЛЭП, отвечающие за подачу электроэнергии жителям отдаленных населенных пунктов Суровикинского, Николаевского и Палласовского районов региона.

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Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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