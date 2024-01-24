Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская выступит на пленарной сессии «Технологии новых материалов и веществ. Флагманы базовых секторов» в рамках Дней базовых секторов промышленности. Мероприятие, организованное Минпромторгом России, состоится 25 января и является частью деловой программы Международной выставки-форума «Россия».

Ирина Казовская расскажет о положении дел на рынке потребления алюминия в стране, драйверах и точках роста, перспективах развития переработки алюминия, прорывных технологиях и возможностях наращивания экспортного потенциала отечественной продукции.

В мероприятии примут участие представители Минпромторга России, руководители отраслевых ассоциаций (Русская сталь), крупнейших металлургических предприятий и компаний химпрома (Новосталь –М, Сибур, АО «ГК «Титан»). Среди тем для обсуждения – новые материалы, взаимодействие науки и бизнеса, трансформация экспортной географии, флагманы базовых секторов.