Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Алюминиевая Ассоциация на Дне базовых секторов промышленности на ВДНХ

24 января 2024, 14:15 402 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Алюминиевая Ассоциация

Председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская выступит на пленарной сессии «Технологии новых материалов и веществ. Флагманы базовых секторов» в рамках Дней базовых секторов промышленности. Мероприятие, организованное Минпромторгом России, состоится 25 января и является частью деловой программы Международной выставки-форума «Россия».

Ирина Казовская расскажет о положении дел на рынке потребления алюминия в стране, драйверах и точках роста, перспективах развития переработки алюминия, прорывных технологиях и возможностях наращивания экспортного потенциала отечественной продукции.

В мероприятии примут участие представители Минпромторга России, руководители отраслевых ассоциаций (Русская сталь), крупнейших металлургических предприятий и компаний химпрома (Новосталь –М, Сибур, АО «ГК «Титан»). Среди тем для обсуждения – новые материалы, взаимодействие науки и бизнеса, трансформация экспортной географии, флагманы базовых секторов.

Зарегистрироваться на Дни базовых отраслей можно по ссылке.

Обсудить на форуме
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ
Отрасль: Металлургия 
AAAS
7.92

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
24.01.2024
ГК "Азот" получит контроль над будущим заводом метанола в Волгограде
24.01.2024
Собянин анонсировал скорое завершение строительства электродепо "Южное"
24.01.2024
Владикавказский дом-интернат построят за 456 млн Источник: https://rostender.info/news/2024012404
24.01.2024
В России создано национальное объединение технических заказчиков – "НОТЕХ"
24.01.2024
Системный оператор и АО "Сетевая компания" оптимизировали структуру оперативно-технологического управления электросетями Татарстана
Другие новости рубрики Мероприятия
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно