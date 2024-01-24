В ПАО «Россети Волга» состоялось двухдневное совещание по актуальным вопросам технического диагностирования. Встреча прошла на базе Правобережного производственного отделения филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС». В ней приняли участие заместитель Генерального директора – главный инженер компании Игорь Шишигин, специалисты технического блока из семи филиалов Общества, представители российских заводов-изготовителей диагностического оборудования.

Приветствуя участников встречи, главный инженер «Россети Волга» Игорь Шишигин подчеркнул, что своевременное проведение технического диагностирования – это основа надежной, безопасной эксплуатации электрических сетей и бесперебойного электроснабжения потребителей.

«Компания «Россети Волга» заинтересована в том, чтобы иметь в своем арсенале самое современное и передовое диагностическое оборудование», – отметил главный инженер.

В ходе совещания представители заводов-изготовителей провели презентацию передвижных электротехнических лабораторий (ЭТЛ). Это мобильные комплексы, предназначенные для проведения электроизмерительных, испытательных и пуско-наладочных работ. Они устанавливаются на автомобильные шасси или отдельные прицепы и могут эксплуатироваться как стационарно, так и на выезде. ЭТЛ применяются при проведении электроизмерительных работ, испытании и диагностике оборудования, определении мест повреждения кабельных линий, измерении низковольтных параметров трансформаторов, выполнении комплекса работ на подстанциях, прогнозировании и обнаружении неисправностей в работе электрооборудования и т.д. Представленный на презентации образец ЭТЛ получил высокую оценку специалистов «Россети Волга».

Также участники совещания обсудили организацию проведения работ по техническому диагностированию, диагностику силовых трансформаторов, новые технологии грозозащиты воздушных линий и т.д.

Проведение подобных мероприятий в компании планируется сделать регулярным.