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Игорь Маковский встретился с сотрудниками филиала "Тверьэнерго"

24 января 2024, 18:00 276 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр и Приволжье
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В рамках рабочего визита в Тверскую область генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел совещание с руководством филиала «Тверьэнерго».

Открывая заседание, глава энергокомпании дал оценку коллективу энергетиков при прохождении аварийно-восстановительных работ в условиях аномальных погодных явлений, которые наблюдались в первые недели нового года, и поблагодарил сотрудников за профессионализм и слаженные действия, рассказал о текущей деятельности компании и векторе ее дальнейшего развития.

«Период зимнего максимума температур является самым ответственным для энергетиков, поэтому очень важно быть готовыми к выполнению всех необходимых мероприятий при любых погодных условиях. Отопительный сезон еще далеко не завершен, но я уверен, что сформированная в филиале сильная  профессиональная команда успешно преодолеет его и обеспечит стабильную работу электросетевого комплекса Тверской области», – сказал Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ, ТВЕРЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
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