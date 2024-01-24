Игорь Маковский встретился с сотрудниками филиала "Тверьэнерго"

В рамках рабочего визита в Тверскую область генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел совещание с руководством филиала «Тверьэнерго».



Открывая заседание, глава энергокомпании дал оценку коллективу энергетиков при прохождении аварийно-восстановительных работ в условиях аномальных погодных явлений, которые наблюдались в первые недели нового года, и поблагодарил сотрудников за профессионализм и слаженные действия, рассказал о текущей деятельности компании и векторе ее дальнейшего развития.

«Период зимнего максимума температур является самым ответственным для энергетиков, поэтому очень важно быть готовыми к выполнению всех необходимых мероприятий при любых погодных условиях. Отопительный сезон еще далеко не завершен, но я уверен, что сформированная в филиале сильная профессиональная команда успешно преодолеет его и обеспечит стабильную работу электросетевого комплекса Тверской области», – сказал Игорь Маковский.