Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АО «Хибинская тепловая компания» заключили соглашение о реализации в статусе резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) инвестпроекта по созданию новых и модернизации существующих тепловых сетей и подключению новых потребителей в городе Кировск Мурманской области. Реализация проекта позволит обеспечить надежность и эффективность работы городской системы теплоснабжения. Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей.

Соответствующий документ в рамках деловой программы Дня Дальнего Востока и Арктики на выставке «Россия» на ВДНХ подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и генеральный директор АО «Хибинская тепловая компания» Александр Николичев.

«С 2024 по 2033 годы мы проведем поэтапнуюреконструкцию тепловых сетей города Кировск, оснастим объекты теплоснабжения приборами учета, выполним модернизацию систем управления и прочие мероприятия. Это позволит повысить надежность теплоснабжения жителей города, поднять энергоэффективность и снизить потери тепла, а также подключить новых потребителей тепловой энергии – предприятия туристического и сервисного секторов – в размере 15,7 Гкал/час. В комплексе наш проект позволит сдерживать рост тарифов на тепловую энергию», - сообщил генеральный директор АО «Хибинская тепловая компания» Александр Николичев.

«Обеспечивать надежное энергоснабжение людей, особенно в Арктике, - актуальная и важная задача. Кроме того, повышение энергоэффективности региональной экономики является одним из элементов устойчивого экономического роста. Режим АЗРФ создает условия для реализации таких инвестиционных проектов с применением инструментов государственной поддержки. Резиденту гарантированы нулевой налог на имущество и сниженный до 5% налог на прибыль первые пять лет, нулевой налог на землю первые три года, субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест будет действовать 10 лет.Мы будем комплексно сопровождать проект на всех этапах реализации, оказывать содействие в эффективном взаимодействии нового резидента с органами федеральной и региональной власти, предоставлять сервисы и услуги», - отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено более 700 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ. Фактически бизнес вложил в экономику Арктики более 120 млрд рублей и создал 8,8 тыс. рабочих мест.