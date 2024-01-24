Западный мост через Волгу в Твери планируется сдать в эксплуатацию в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Уже в текущем году планируется сдать сам мост через Волгу с подходами и развязками, а также путепровод в створе улицы Фрунзе", — говорится в сообщении.

В настоящее время ведётся укрепительная сборка пролётного строения, выполнен значительный объём надвижки левой части моста по направлению к Пролетарскому району города. В конце января планируется приступить к седьмой стадии надвижки сооружения. Ведутся работы по установке конструкций смотровых ходов.

"Также высокими темпами идут работы по строительству железнодорожного перехода на Комсомольской площади. Активно идут работы на Горбатом мосту. После открытия рабочего движения по объезду с улицы Фрунзе начнётся активная фаза модернизации Горбатого моста", — приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Так, на железнодорожном путепроводе на Комсомольской площади завершено сооружение насыпей для временного железнодорожного путепровода, в полном объёме поставлены металлоконструкции пролётных строений и высокопрочные метизы. На время реконструкции движение под путепроводом на Комсомольской площади будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону.

Открытие всего комплекса, включая Горбатый мост и железнодорожный путепровод на Комсомольской площади, планируется на конец 2025 года, подчеркивается в сообщении.

Комплекс Западного моста в Твери строится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Как сообщалось, протяженность Западного моста в Твери составит почти 3 км с шестью полосами для движения. Из федерального бюджета на 2021-2024 годы на строительство моста выделено 11,2 млрд рублей. В начале декабря 2021 года заключен госконтракт на выполнение работ с ООО "Дорожная строительная компания" из Тверской области. В январе 2022 года компания приступила к реализации проекта. Вводить объект в эксплуатацию планируется поэтапно.