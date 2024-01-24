24 января на конференции «Актуальные вопросы федерального государственного энергетического надзора и совершенствования взаимодействия с поднадзорными организациями» член Правления, директор по техническому контроллингу АО «СО ЕЭС» Павел Алексеев выступил с докладом о применении единых принципов и подходов при организации взаимодействия диспетчерских центров Системного оператора и территориальных органов Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

В конференции приняли участие заместитель руководителя Ростехнадзора Дмитрий Фролов, депутат Государственной Думы Борис Гладких, руководители территориальных управлений Ростехнадзора, представители Минэнерго, Минстроя, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Эра России».

Павел Алексеев отметил, что важным шагом в повышении эффективности и расширении границ многолетнего технологического взаимодействия Системного оператора и Ростехнадзора стало подписание в октябре 2022 года двустороннего соглашения. Цель соглашения – определить единые принципы взаимодействия между диспетчерскими центрами Системного оператора и органами Ростехнадзора по вопросам совершенствования нормативных требований и повышения надежности работы энергосистемы.

«Взаимодействие в рамках заключенного Системным оператором и Ростехнадзором соглашения осуществляется путем обмена сведениями и информацией по аварийности в энергосистемах России, разработки и реализации планов совместной работы по подготовке нормативных документов, направленных на повышение надежности и безопасности функционирования объектов электроэнергетики в составе энергосистемы и обеспечение готовности персонала, проведения совместных совещаний, семинаров, консультаций, организации совместных рабочих и экспертных групп», – отметил Павел Алексеев.

Он также сообщил, что в сентябре 2023 года Системный оператор и Ростехнадзор утвердили Регламент информационного взаимодействия, подготовленный в соответствии с двусторонним соглашением. Документ разработан с целью установить единые принципы, порядок и формы взаимодействия диспетчерских центров Системного оператора и органов Ростехнадзора по вопросам повышения надежности функционирования энергосистемы и снижения аварийности. Регламентирующий документ определяет порядок и схему информационного взаимодействия при обмене оперативной информацией об авариях и нештатных ситуациях в электроэнергетике, при организации и проведении расследований причин аварий, выполнении противоаварийных мероприятий, а также при обмене результатами анализа причин аварийности. Со 2 октября 2023 года оперативная информация об авариях в ЕЭС России передается в соответствии с новым Регламентом.

Павел Алексеев отметил важность реализации противоаварийных мероприятий, которые разрабатываются на основе анализа причин аварий для того, чтобы не допустить или минимизировать риски их повторения. В рамках двустороннего взаимодействия диспетчерские центры АО «СО ЕЭС» направляют в территориальные органы Ростехнадзора информацию о невыполнении субъектами электроэнергетики мероприятий, связанных с осуществлением оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, в частности, влияющих на уровень надежности управления режимом, работу релейной защиты и противоаварийной автоматики. В свою очередь территориальные органы Ростехнадзора при обращении к ним субъектов электроэнергетики с предложениями о переносе сроков выполнения противоаварийных мероприятий запрашивают у диспетчерских центров и рассматривают сведения о возникающих рисках снижения надежности функционирования энергосистемы при их несвоевременном выполнении.

Павел Алексеев проинформировал участников конференции, что по состоянию на 1 января 2024 года отраслевым программно-аппаратным комплексом «База аварийности в электроэнергетике», который используется для систематизации информации, анализа причин технологических нарушений на объектах электроэнергетики энергосистем России и мониторинга реализации противоаварийных мероприятий, пользуются более 1100 организаций отрасли, в том числе Центральный аппарат Ростехнадзора и 4 его территориальных органа.

О конференции

Конференция «Актуальные вопросы федерального государственного энергетического надзора и совершенствования взаимодействия с поднадзорными организациями» организована подведомственным Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору ФБУ «НТЦ Энергобезопасность» и Ассоциацией производителей качественной продукции для теплоснабжения (АКТС) при поддержке Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора. Конференция проводится в интересах поднадзорных Ростехнадзору организаций электроэнергетики, теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей электрической энергии – изготовителей продукции. Целями Конференции являются совместная выработка рекомендаций для включения в программы профилактики рисков, выработка подходов по совершенствованию государственного энергетического надзора и предложений по проведению мониторинга действующих нормативных правовых актов.

Об отраслевом ПАК «База аварийности в электроэнергетике»

Программно-аппаратный комплекс разработан АО «СО ЕЭС» и введен в эксплуатацию в 2011 году с целью систематизации информации об авариях в электроэнергетике в соответствии с требованиями Правил расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846. Используется во всех диспетчерских центрах Системного оператора и в более чем 1100 организациях, являющихся субъектами электроэнергетики или потребителями электроэнергии, в том числе в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах.

ПАК «База аварийности в электроэнергетике» позволяет автоматизировать процесс оформления актов и формирования базы данных о причинах технологических нарушений в электроэнергетике, ведение которой осуществляет субъект оперативно-диспетчерского управления, формирование отчетов об авариях в электроэнергетике, в том числе отчетов о выполнении противоаварийных мероприятий, разработанных по результатам расследований, а также используется для анализа причин аварий на объектах электроэнергетики. Сведения из программного комплекса используются в системе сбора информации для оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон и оценки технического состояния оборудования объектов электроэнергетики, а также в расчетах показателей аварийности объектов электроэнергетики.