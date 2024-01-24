Строительство нового электродепо «Южное» Замоскворецкой линии Московского метрополитена планируется завершить в 2024 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на объекте.

«Для Замоскворецкой линии строится новое депо "Южное". Оно строится в стыке с действующим вагоноремонтным заводом "Братеево", и в целом они образуют крупнейший комплекс по эксплуатации вагонов метро не только в Москве, но и в России в целом. Ввод нового депо позволит в целом активнее заменять подвижной состав. Замоскворецкая линия — одна из самых востребованных на сегодняшний день. Там не самый новый подвижной состав, и мы после ввода в течение четырех лет практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда "Москва-2020" и следующее поколение вагонов. Так что Замоскворецкая линия будет не только лучше обслуживаться, но и качество подвижного состава значительно улучшится», — сказал Сергей Собянин.

Градоначальник указал представителю подрядчика на необходимость завершить стройку в срок.

«Это все-таки напряженная линия, и нам не хватает эксплуатационных мощностей. Поэтому чем быстрее вы введете, тем лучше. В плане — до конца 2024 года», — сказал мэр.

В свою очередь генеральный директор компании «Мипстрой 1» Константин Маслаков доложил, что строительная готовность нового депо составляет 68%.

«Строительная готовность объекта высокая — 68%. На сегодня выполнены полностью монолитные работы — 90%. Полностью выполнен монтаж металлоконструкций — 90%, это более трех тысяч тонн, ведутся внешние архитектурные работы и внутренние архитектурно-отделочные работы», — сказал Константин Маслаков.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на юге столицы рядом с действующим депо «Братеево» было начато строительство нового электродепо «Южное» («Братеево-2»). После ввода в эксплуатацию депо «Южное» возьмет на себя функции по обслуживанию Замоскворецкой линии, включая поезда новых серий «Москва-2020» и «Москва-2024», которые начнут поступать уже в 2024 году. Полностью обновить подвижной состав планируется в течение ближайших нескольких лет. При этом действующее депо «Братеево» сконцентрируется на ремонте вагонов метро.

В новом депо на участке 13,6 гектара будут построены здания и сооружения общей площадью 78,5 тысячи квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо и пост электрической централизации, компрессорную станцию, склад, административно-бытовой корпус и другие строения — всего 46 зданий и сооружений различного назначения.

Развернутая длина путей депо «Южное» составит порядка 6,2 километра, вместимость депо — 34 места для составов, ночной отстой — 20 мест.

После ввода в эксплуатацию депо «Южное» будет начат второй этап реконструкции депо «Сокол». Первый этап был завершен в 2021 году.