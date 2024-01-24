Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Санкт-Петербурге будет новый разводной мост

24 января 2024, 14:30 416 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Предыдущий разводной мост через Неву, Кантемировский, построили в Санкт-Петербурге в 1982 году. Новая переправа с разводными конструкциями появится в Невском районе, на пересечении Большого Смоленского проспекта с улицей Бабушкина. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«Большой Смоленский мост через Неву станет частью нового участка магистральной улицы общегородского значения и позволит улучшить транспортные связи с прилегающими районами. Строительная длина основного хода составит 1,62 км», – сообщил главный эксперт проекта Максим Котов.

На 6-полосном мосту будет организовано трамвайное движение, здесь также проложат велосипедные и пешеходные дорожки. Расчетная скорость движения автотранспорта – 70 км/ч.

Проект включает строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, эстакады съездов укрепят подпорными стенками и оградят шумоотражающими экранами.

В ходе подготовки территории строительства запланирован перенос коммуникаций. В том числе переустроят кабельные линии, трассы газопроводов, сети тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Застройщик – Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Генеральный проектировщик – ООО «БКН-проект».

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
24.01.2024
Системный оператор и АО "Сетевая компания" оптимизировали структуру оперативно-технологического управления электросетями Татарстана
24.01.2024
ГК "Азот" получит контроль над будущим заводом метанола в Волгограде
24.01.2024
Денис Мантуров подписал СПИК по производству стеклотары в Республике Дагестан
24.01.2024
Открытие Западного моста через Волгу в Твери планируется в 2024 году
24.01.2024
В Росатоме созданы баллоны сверхвысокого давления для хранения и транспортировки водорода
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно