«Россети Тюмень» выполнят реконструкцию высоковольтной линии электропередачи «Ленинская – Нефтеюганская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Объект задействован в электроснабжении одного из старейших месторождений нефти в Западной Сибири и 28 тысяч жителей города Нефтеюганска. Стоимость работ составит порядка 86 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта будет реконструирован участок 13-километровой линии электропередачи «Ленинская – Нефтеюганская» протяженностью около километра. Энергетики установят на линейном объекте 2 дополнительные анкерно-угловые металлические опоры высотой более 30 метров и массой порядка 20 тонн. Строительство новых конструкций позволит сократить длину пролетов ЛЭП и снизить риски технологических нарушений вследствие схлестывания проводов при значительных ветровых нагрузках.

Также специалисты проложат более 6 километров сталеалюминевого провода массой 3,6 тонны и смонтируют 500 изоляторов и 84 птицезащитных устройства. Для защиты энерготранзита от грозовых явлений используют свыше 430 метров грозозащитного троса.

«Россети Тюмень» непрерывно модернизируют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. В результате реконструкции линии электропередачи 110 кВ «Ленинская – Нефтеюганская» компания повысит надежность электроснабжения жителей Нефтеюганска и инфраструктуры Усть-Балыкского месторождения углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.