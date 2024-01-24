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В Югре реконструируют ЛЭП, питающую город Нефтеюганск и Усть-Балыкское месторождение нефти

24 января 2024, 13:45 415 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» выполнят реконструкцию высоковольтной линии электропередачи «Ленинская – Нефтеюганская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Объект задействован в электроснабжении одного из старейших месторождений нефти в Западной Сибири и 28 тысяч жителей города Нефтеюганска. Стоимость работ составит порядка 86 млн рублей.

В рамках инвестиционного проекта будет реконструирован участок 13-километровой линии электропередачи «Ленинская – Нефтеюганская» протяженностью около километра. Энергетики установят на линейном объекте 2 дополнительные анкерно-угловые металлические опоры высотой более 30 метров и массой порядка 20 тонн. Строительство новых конструкций позволит сократить длину пролетов ЛЭП и снизить риски технологических нарушений вследствие схлестывания проводов при значительных ветровых нагрузках.

Также специалисты проложат более 6 километров сталеалюминевого провода массой 3,6 тонны и смонтируют 500 изоляторов и 84 птицезащитных устройства. Для защиты энерготранзита от грозовых явлений используют свыше 430 метров грозозащитного троса.

«Россети Тюмень» непрерывно модернизируют электросетевой комплекс Тюменского макрорегиона. В результате реконструкции линии электропередачи 110 кВ «Ленинская – Нефтеюганская» компания повысит надежность электроснабжения жителей Нефтеюганска и инфраструктуры Усть-Балыкского месторождения углеводородов в главном нефтедобывающем регионе России.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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