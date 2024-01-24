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Владикавказский дом-интернат построят за 456 млн Источник: https://rostender.info/news/2024012404

24 января 2024, 13:30 396 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Северной Осетии стартовали торги на строительство республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов на Проспекте Коста во Владикавказе, сообщает RosTender.info.

От компаний принимают заявки на участие до 8 февраля. На подведение итогов выделят 4 дня. Начальная цена государственного контракта составляет 456 млн рублей из республиканского бюджета.

Дом-интернат будет рассчитан на 200 мест. Здание возведут на земельном участке площадью 28 468 м2. Строительство начнется в марте 2024 года и завершится к концу 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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