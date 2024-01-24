В Северной Осетии стартовали торги на строительство республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов на Проспекте Коста во Владикавказе, сообщает RosTender.info.

От компаний принимают заявки на участие до 8 февраля. На подведение итогов выделят 4 дня. Начальная цена государственного контракта составляет 456 млн рублей из республиканского бюджета.

Дом-интернат будет рассчитан на 200 мест. Здание возведут на земельном участке площадью 28 468 м2. Строительство начнется в марте 2024 года и завершится к концу 2025 года.