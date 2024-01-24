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"Автотору" передали 32,5 га в Калининграде под строительство литейно-механического завода

24 января 2024, 13:15 375 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: kgd.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Изображение: rosim.gov.ru

Изображение: rosim.gov.ru

«Автотору» передали 32,5 гектара в Калининграде под строительство литейно-механического завода. Информацию об этом опубликовали на сайте Росимущества.

Территориальное управление ведомства предоставило землю ООО «Завод автокомпонентов» (учредитель — «Автотор Холдинг»). Крупный участок располагается на Балтийском шоссе.

Эта земля будет задействована предприятием для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству литейно-механического завода. Он будет состоять из цехов алюминиевого и чугунно-стального производства, цеха механической обработки, административно-бытового корпуса, а также нескольких вспомогательных цехов, — сообщили в Росимуществе.

На новом заводе планируют выпускать импортозамещающие комплектующие для топливных и электрических автомобилей, нефтегазовую арматуру и оснастку, а также товары народного потребления.

Ранее федеральные власти решили исключить из границ морского порта Калининград три участка. Как рассказывал губернатор Антон Алиханов, одна из территорий располагается рядом с предприятиями «Балттехпром» и «Экопэт» на Балтийском шоссе. Её планировали передать под завод «Автотора».

Отметим, что холдинг уже строит несколько новых предприятий в Калининграде. В микрорайоне имени Космодемьянского появятся заводы электродвигателей, аккумуляторных батарей, электронных систем, пластмасс, робототехники, компактных электромобилей, нестандартного оборудования и оснастки, а также литейно-механическое производство. Общий объём инвестиций оценивается в 32 миллиарда рублей. Новый промышленный кластер из 12 заводов рассчитывают запустить в 2024 году. 

В ноябре Антон Алиханов сказал, что «Автотор» планирует подписать новый специальный инвестиционный контракт для развития литейного производства и электродвигателей в Калининграде. Компания готова увеличить объёмы вложений до 70-100 миллиардов рублей.

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Метки: АВТОТОР, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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