Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл рабочую встречу с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым. Они обсудили промышленное развитие региона, поддержку промышленных предприятий, выполняющих гособоронзаказ, а также подписали СПИК, направленный на модернизацию производства стеклотары в республике.

Промышленность республики на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. За январь – ноябрь 2023 года индекс промышленного производства составил 110,1% к соответствующему периоду предыдущего года. Индекс обрабатывающих отраслей также демонстрирует рост – 112,1% за тот же период, он превышает общероссийские показатели. Вице-премьер отметил, что Дагестан достиг такого положительного результата благодаря совместной работе региональных властей и промышленных предприятий.

В рамках рабочей встречи Сергей Меликов рассказал о развитии Каспийского завода стекловолокна, который участвует в прорывном для региона проекте по развитию стекольного промышленного кластера. Предприятие выпускает стеклоткани и стеклонити.

По итогам встречи был подписан специнвестконтракт по реализации инвестпроекта на предприятии «Дагестан Стекло Тара», который направлен на модернизацию и расширение цеха для производства стеклотары, отвечающего самым высоким стандартам качества. Подписи под документом поставили Денис Мантуров, Сергей Меликов и генеральный директор предприятия «Дагестан Стекло Тара» Патахудин Магомедов.

«Цель инвестпроекта – расширить действующее производство стеклотары на дагестанском заводе за счёт оснащения эффективным и экономичным автоматизированным оборудованием для выпуска высококачественного облегчённого тарного стекла. Завод будет выпускать стеклотару нестандартной формы разного объёма для упаковки химических, пищевых, парфюмерно-косметических и фармацевтических товаров», – рассказал Денис Мантуров.

Заявленная мощность проекта по модернизации производства, реализуемого в рамках СПИК, составляет 160 т стекломассы в сутки (140 млн штук стеклотары в год) – это вдвое больше прежних объёмов. Реализация инвестпроекта позволит не только обеспечить растущий спрос на рынке стеклянной тары, но и нарастить экспортные поставки.

В 2024 году планируется завершить пусконаладочные работы, выпустить стартовую партию продукции и дать старт её серийному производству. С прошлого года инвестором ведётся создание нового производства, стекловаренной печи плавильной мощностью 160 т в сутки, закупается необходимое оборудование. Это позволит увеличить в текущем году объём произведённой и реализованной продукции до 147 млн рублей, а к 2025 году – до более чем 900 млн рублей. Ожидаемый минимальный объём налогов, сборов, страховых взносов и таможенных взносов, которые будут уплачены инвестором в течение срока действия контракта, составит около 98 млн рублей.

Напомним, специальные инвестиционные контракты для отдельных отраслей промышленности утверждены Правительством и предусматривают ряд федеральных и региональных мер стимулирования инвестпроектов. В соответствии со СПИК инвесторы получают налоговые льготы, в том числе налог на прибыль снижается до 0%, снижение страховых взносов – до 7,6% (вместо 30%) и другие преференции.

В завершение глава Республики Дагестан Сергей Меликов поблагодарил вице-премьера – главу Минпромторга Дениса Мантурова за всестороннюю поддержку со стороны Правительства и Минпромторга.