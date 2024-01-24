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ГК "Азот" получит контроль над будущим заводом метанола в Волгограде

24 января 2024, 14:45 390 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство кемеровского АО «Группа компаний «Азот» (контролируется компанией АЕОН) о приобретении доли в уставном капитале ООО «Волгоград полимер» в размере 51,25%. Как сказано в сообщении ФАС, сделка не приведет, по ее мнению, к ограничению конкуренции на рынке производства химических органических основных веществ.

Приобретаемая ГК «Азот» компания выступает головной структурой заявленного АЕОН Романа Троценко проекта строительства завода по производству метанола на промплощадке закрытого в 2014 году советского гиганта «Химпром.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, по 48,75% в «Волгоград полимере» принадлежит Роману Троценко и Андрею Донских. С приобретением контрольной доли в «Полимере» ГК «Азот» получит также контроль над ООО «Промышленные технологии», в котором с августа 2023 года владеет 5%, а «Волгоград полимер» - 95%. Именно «Промтех» в 2019 году выкупил имущество завода «Химпром», на площадке которого и запланировано новое метаноловое производство.

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Метки: ГК АЗОТ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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