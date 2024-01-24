Около восьми тысяч потребителей Юго-Западного филиала «Россети Кубань» присоединены к сетям компании в течение 2023 года. Общий объем выданной мощности составил 200 МВт. В числе новых абонентов – бытовые потребители, учреждения здравоохранения, образования, агропромышленные предприятия в пригородных территориях Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

В 2023 году к сетевой инфраструктуре Юго-Западных электрических сетей подключены 34 социально значимых объекта общей мощностью 3,6 МВт. В их числе образовательные учреждения, объекты культурно-досуговой сферы, почтовое отделение, земельный участок под амбулаторно-поликлиническое учреждение, земельный участок для эксплуатации канализационно-насосной станции.

Социальные учреждения построены в рамках краевых программ, национальных и региональных проектов: «Развитие общественной инфраструктуры», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Здравоохранение», «Культура» и других. Для подключения энергопринимающих устройств энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования: линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании приходится на пригородные территории Новороссийска и Анапы. Это связано с активной жилой застройкой муниципалитетов и развитием промышленных производств в данных энергорайонах.

Всего в 2023 году специалисты Юго-Западных электрических сетей приняли 8,6 тысячи заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом 311 МВт.

В 2023 году к электрическим сетям Славянского филиала компании «Россети Кубань» присоединены более 4,1 тыс. потребителей Красноармейского, Славянского и Темрюкского районов Кубани. Общая мощность объектов, обеспеченных электроэнергией, составила 77 МВт.

Электроэнергией обеспечены свыше 20 социально значимых объектов. В числе подключенных к сетям новых абонентов – объекты коммунальной инфраструктуры, агропромышленные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, спортивные комплексы, учреждения здравоохранения и образования.

Для подключения социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций к объектам.

Так, специалисты присоединили к сетям энергокомпании амбулаторно-поликлинические учреждения в хуторе Галицын и поселке Голубая Нива Славянского района

Кроме того, в числе присоединенных объектов – земельные участки под строительство многоквартирных жилых домов в поселке Стрелка Темрюкского района и станице Новомышастовской Красноармейского района.

Большинство новых потребителей энергокомпании – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью до 15 кВт. Для их подключения строят и реконструируют трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании традиционно приходится на курортные территории Темрюкского района: станицу Тамань, Голубицкую и поселок Кучугуры. Это связано с активной жилищной застройкой и развитием промышленных производств.

Всего в 2023 году специалисты Славянского филиала компании «Россети Кубань» приняли свыше 4,4 тыс. заявок на технологическое присоединение и увеличение мощности суммарным объемом более 100 МВт.