В России создана ассоциация «Национальное объединение технических заказчиков и иных организаций в сфере инжиниринга и управления строительством» («НОТЕХ»), учредителями которой стали 16 ведущих российских инжиниринговых компаний.

Ключевой задачей национального объединения станет развитие рынка строительного инжиниринга. Ассоциация займется разработкой добровольного стандарта деятельности технического заказчика, общих подходов к определению функциональных и квалификационных требований к техзаказчику, механизмов страхования рисков и ответственности.

«Создание ассоциации профессиональных техзаказчиков назрело давно. Есть национальное объединение строителей, объединение проектировщиков и изыскателей, организаций, ведущих свою деятельность в сфере технологий информационного моделирования. Но профессионального сообщества тех, кто выстраивал бы общий процесс ведения стройки от инвестиционной идеи до ввода в эксплуатацию – такого, к сожалению, у нас не было. Создание рынка технического заказчика будет способствовать повышению эффективной реализации стратегии строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, позволит повысить эффективность реализации инвестиционно-строительных проектов, снизить риски, связанные со срывами сроков, бюджетов и потерями в качестве строительства, а значит – повысить производительность труда в отрасли», - подчеркнул первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

26 декабря 2023 года ассоциация «НОТЕХ» была официально зарегистрирована в Минюсте России.

«Создание объединения технических заказчиков – важный шаг для дальнейшего развития строительной отрасли России, который позволит вывести взаимодействие участников строительного процесса на качественно новый уровень», – отмечает генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян. По его словам, на дискуссионной площадке можно будет выстроить конструктивный диалог для принятия необходимых решений.

Президентом ассоциации избран Алексей Никитин, старший партнер ГК SMART ENGINEERS. В состав правления нацобъединения вошли представители всех компаний-учредителей.

«Текущие государственные задачи по обеспечению технологической независимости, созданию новых промышленных предприятий, объектов инфраструктуры, туристических, социальных объектов, развитию территорий требуют наличия в нашей стране собственного независимого рынка технических заказчиков – тех, кто способен эффективно управлять строительством заводов, медицинских и образовательных учреждений, гостиниц, отелей, объектов логистики, коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры, – поясняет Алексей Никитин. – Наша задача – провести ревизию нормативно-правовой базы, которая описывает деятельность технического заказчика, внести в нее необходимые дополнения, уточнения и систематизировать так, чтобы этот рынок состоялся. В России должны появиться свои национальные чемпионы, способные управлять строительством любого технически сложного объекта».

Вопросы качества управления, определения места и роли технического заказчика многократно обсуждались на разных экспертных площадках. С 2018 года дискуссия по теме управления строительством стала проходить ежегодно на системной основе в рамках отраслевого форума «Управление и контроль строительства в России», где собираются представители заказчиков, а также ведущих инжиниринговых, строительных, проектных компаний.

Началом объединения экспертных усилий технических заказчиков стало подписание отраслевого соглашения о сотрудничестве для выработки единых стандартов работы и развития рынка строительного инжиниринга на IV Форуме «Управление строительством в России», а уже в октябре 2023 года о намерении создать национальное объединение технических заказчиков было заявлено на площадке III Международного строительного чемпионата в Санкт-Петербурге, где ведущие российские инжиниринговые компании выразили общее мнение о необходимости консолидировать усилия по развитию основ для формирования рынка управления строительством и создания профильной ассоциации.

Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Инициатива российских инжиниринговых компаний и подписание соответствующего меморандума были поддержаны Минстроем России.