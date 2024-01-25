Более 70 000 единиц инженерного оборудования и материалов применено при комплектации зданий и сооружений электродепо «Южное». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Ведется системная работа по импортозамещению материалов и оборудования при строительстве инфраструктурных объектов. Переход на продукцию российских производителей, которые эффективно перестроились и организовали работу в условиях санкционных ограничений, является выгодным за счет значительного сокращения сроков ее изготовления и поставки, а также улучшенного сервисного обслуживания», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Заместитель мэра добавил, что отечественная продукция отличается высоким качеством и широкой сферой применения, она изготавливается в разных регионах России.

«Электродепо «Южное» оснащено компрессорной станцией, собранной в Дмитрове. В Москве и Самаре была изготовлена примененная на транспортном предприятии кабельно-проводниковая продукция. Электротехнические изделия произведены в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Рязани и Екатеринбурге. Подъемно-транспортное и крановое оборудование сделано на предприятиях столицы, а также Екатеринбурга и подмосковного Краснознаменска. Заводы, поставляющие механизмы локальных очистных сооружений, дренажные и канализационные насосные станции, расположены в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Твери», — добавил Андрей Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что системы вентиляции и тепломеханики с комплектующими поставляются из Мытищ, Самары и Нижнего Новгорода, а стендовое оборудование — из Омска.

«Также поставки ведутся из дружественных стран. Например, спецоборудование для обслуживания подвижного состава и станочный парк изготовлены как в России, в городе Орле, так и в Республике Беларусь и Китайской Народной Республике», — отметил Юрий Кравцов.

Он напомнил, что электродепо «Южное» строится на юге Москвы, в районе Братеево.

«Депо занимает территорию около 13,6 гектара. Оно предназначено для отстоя, технического обслуживания и ремонта электроподвижного состава, эксплуатируемого на Замоскворецкой линии Московского метрополитена», — пояснил глава холдинга.

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6000 километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.