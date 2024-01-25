Совет директоров АО «Россети Тюмень» избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года.

Трудовую деятельность в электроэнергетике она начала более 15 лет назад. Занимала различные посты в ПАО «Россети Северо-Запад», ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети» и подведомственном Комитету по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга государственном казенном учреждении «Управление заказчика». В АО «Россети Тюмень» пришла в 2019 году, возглавив департамент капитального строительства.

В январе 2022 года Елена Бакланова назначена заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании. С июля 2022 года работу в основной должности совмещала с обязанностями заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг. При ее непосредственном участии введены в эксплуатацию 10 значимых энергоузлов, включая высоковольтные центры питания для электроснабжения Соровского, Майского, Мамонтовского нефтепромыслов, а также Эргинской группы месторождений углеводородов.