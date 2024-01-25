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Гериатрический центр площадью 21 тыс. кв.м построят в Рублево-Архангельском

25 января 2024, 15:45 399 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: interfax.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Центр, специализирующийся на комплексном уходе за пожилыми людьми и их поддержке, намерены построить около деревни Захарково в Рублево-Архангельском на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"На участке площадью порядка 2,5 га планируется построить гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырех зданий общей площадью 21 тыс. кв.м. На прилегающей территории будет обустроен парк площадью 6,7 га", – рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Он также отметил, что в состав центра войдут сад с прудом, площадки для танцев, шахмат и настольных игр, открытая сцена, летний кинотеатр и оранжерея.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, для реализации проекта внесены изменения в правила землепользования и застройки.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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