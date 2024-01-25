Энергетический комплекс Донбасса и Новороссии получит около 57 млрд рублей от российских компаний в ближайшие два года, сообщает Запорожское агентство новостей (ЗАН).

"Российские компании в течение следующих двух лет намерены инвестировать в энергетику новых регионов около 57 млрд рублей", - сообщили ЗАН в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

В ведомстве отметили, что инвестиции помогут увеличить надежность электро- и газоснабжения потребителей в регионах, вырастет качество обслуживания клиентов и зарплаты персонала.

За 2023 год в Херсонской и Запорожской областях восстановили более 1,5 тыс. объектов магистральных и распределительных электрических сетей. Об этом также сообщают ЗАН и Херсонское агентство новостей (ХАН) со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РФ.

"По итогу выполнения восстановительных работ были решены ряд важнейших задач, таких как восстановление нарушенного электроснабжения потребителей, а также повышение надежности электроснабжения", - цитирует ЗАН Минэнерго России.

По информации ведомства, которую приводит ХАН, программой социально-экономического развития новых регионов на 2023-2025 годы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обновление объектов и систем, обеспечивающих производство, передачу и распределение электроэнергии.