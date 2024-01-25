На Красноярскую ГЭС доставили новый трансформатор

Специалисты российского энерго-металлургического холдинга Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущего мирового производителя низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, доставили трехфазный блочный трансформатор нового поколения на Красноярскую ГЭС в рамках программы модернизации гидроэлектростанций «Новая энергия».

Мощность трансформатора составляет 630 МВА, его стоимость – порядка 170 млн рублей. Это пятый трансформатор данного типа, доставленный на ГЭС, до конца 2024 года планируется доставка шестого, в 2025 году – седьмого. Таким образом, совокупные инвестиции в обновление трансформаторных мощностей Красноярской ГЭС составят более 1 млрд рублей.

Новый агрегат имеет массу порядка 300 тонн, его ширина — 3 м, высота — более 4 м. При этом он более экологичен в эксплуатации, которая рассчитана на 30 лет. Трансформатор оснащен современным газоанализатором и системой мониторинга, которая позволяет онлайн определять возможные неисправности и отклонения в работы. Поставка и установка этого трансформатора обеспечивает большую надёжность работы оборудования электростанции и всей энергосистемы в целом.

Доставка данного оборудования на Красноярскую ГЭС проходила в несколько этапов и заняла около двух недель: сначала на железнодорожной платформе его довезли до Дивногорска, а затем на автотрале до Красноярской ГЭС. Процесс сборки, настройки, испытаний и установки нового оборудования займет около трех месяцев.

Операционный директор Эн+ Владимир Колмогоров отметил: